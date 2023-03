Bouffon depuis novembre 2019, il sera prince du carnaval d’Hélécine ce vendredi

S’il est un peu stressé, Stéphane Ledecq est celui qui aura été le bouffon le plus longtemps de l’histoire du carnaval. "Je me dis que tant que je n’ai pas la cape et le chapeau de prince sur moi,… tout est possible. Il y a une impatience qui me gagne, c’est vrai. J’ai été élu en novembre 2019 et je devais devenir officiellement prince en mars 2020… L’attente est longue. Vendredi, vers 18 h 30, avec l’intronisation, je devrais être soulagé. Il y aura, à coup sûr, beaucoup d’émotion, pour moi, mais aussi pour le village tout entier avec ces années de disette. Tout va s’effacer d’un coup de cap. Ce qui va changer pour moi ? Je serai un peu un… nouvel homme ! Je serai en tout cas très heureux. Cela va aussi booster tout le village ce retour du carnaval qui est tout un folklore ici."

Une famille dans le carnaval

Qui dit carnaval dit fête. Mais quand on rajoute Hélécine… "Cela devient un feu d’artifice. Il existe depuis 1972 même s’il y a certainement eu d’autres choses mises sur pied auparavant. Pour ma part, j’y suis venu plusieurs fois étant jeune, mais je le pratique réellement depuis 20 ans, quand je suis venu m’installer par amour, dans la commune. Mon épouse, Laëtitia Vanderlinden est issue d’une famille qui a toujours été impliquée dans le carnaval , notamment avec feu Marcel Vander linden, prince en 1976 avant de devenir empereur. Et puis, il y a mon beau-frère, Rudi Cloots, appelé Zaïeus 1er."

Hélécine va retrouver ce moment hors du temps qui fait la fierté de tout un village. "Il y a un leitmotiv: gérer ce très long week-end de festivités avec les émotions mais aussi… la boisson. Il ne faudra pas être cramé d’autant plus qu’un prince se doit de rester digne tout au long du carnaval."

Le carnaval d’Hélécine, ce sont aussi de multiples anecdotes. "Je me souviens du 11/11/11 à 11 h 11. Nous étions au café Saint-Sulpice tenu à l’époque par Axel Ier et Nico Ier. Le chiffre 11 est tout un symbole dans le milieu du carnaval. On a ouvert des bouteilles de champagne, il y en avait partout. Un carnage dans le café qui était bondé. Quelle fête !"

Avant de devenir prince, le bouffon conclut: "Chapeau à l’ancien comité organisateur de nous permettre de vivre cela, et au nouveau, d’avoir tout mis en œuvre pour que cela continue."

Les ongles rouges

Depuis 20 ans, Hervé Maho vernit l’index des gens qu’il croise lors du carnaval. ©EdA

Prince 2004, roi 2019 et futur empereur en 2024, Hervé Maho est un personnage à Hélécine. Il a donc quelques anecdotes à raconter… "La plus improbable, c’est celle de l’ongle rouge qui au fil des années est devenu quasiment une tradition carnavalesque ! Tout est parti d’une soirée et voilà désormais plus de 20 ans je vernis l’index droit en rouge des gens que je croise qui, ensuite mettent leur doigt sur la bouche… chuuut. Et au final, en réalité, moi je sais qui j’ai vu le jour avant…. (rires). À présent, les gens viennent me trouver pour peindre leur doigt. J’en vernis 300 voire 400, je ne compte plus mais une certitude, j’ai quelques pots de vernis sur moi chaque année. Et promis je n’ouvre pas de salon d’esthétique."