Hélécine : le Tennis Club de l’Abbaye est soulagé

Une mobilisation positive a été menée. Nous avons sollicité toutes les parties pour faire bouger les choses. Je tiens à souligner l’écoute de nos élus locaux et leur soutien pour permettre de trouver ensemble une solution avec la Province. Et au final, si deux mois, cela peut paraître long, je dois souligner que pour une institution provinciale, c’est très court pour réaliser un accord. Au final, le plus important est que nous pourrons, dès ce mercredi 1er mars, retrouver le chemin des terrains".

Et c’est là que le comité du Tennis Club de l’Abbaye doit se retrousser les manches. "Pour les joueurs, c’est forcément une bonne nouvelle. Pour le comité aussi, mais c’est surtout, à présent, une charge importante de travail pour tout régler dans un délai ultra court. Il faut permettre aux joueurs d’avoir des surfaces de jeu correctes alors qu’elles n’ont pas été entretenues cet hiver…"

"Nous ne faisons pas la course aux affiliations"

Le club remobilise également ses troupes. "Nous avons perdu des membres ces dernières années. L’arrêt, fin de l’année, du concessionnaire n’a rien arrangé non plus. Nous avions 66 membres en ordre pour le tennis en 2022. Pour le padel, c’est moins évident de déterminer le nombre puisque nous n’avons pas jusqu’à présent de cotisation à l’année. Mais nous avons eu 320 demandes pour jouer sur les terrains en 2022… Pour la suite, nous accueillons avec plaisir tout qui veut venir jouer, mais nous ne faisons pas la course aux affiliations. Nous ne sommes pas là pour faire de l’argent, juste pour avoir les fonds nécessaires au bon fonctionnement."

D’ores et déjà, le Tennis Club de l’Abbaye annonce qu’il ne sera pas candidat pour le futur marché public. "Nous n’avions déjà pas postulé la première fois. Mais nous espérons par contre vivement que l’ASBL active sur le territoire de la commune, qui avait déjà postulé la dernière fois, puisse obtenir le marché !"

En ce qui concerne les nuisances, le club est conscient qu’il était important de faire des efforts. "Les nouveaux horaires vont dans le bon sens. Arrêter le padel à 21 h, c’est tôt par rapport à d’autres sites, mais il faut aussi accepter que les voisins ont droit à leur quiétude. La Province devrait aussi faire quelques travaux pour limiter les nuisances liées à l’éclairage."