Hélécine : les écoliers se préparent pour un "opéra participatif"

"Les écoliers de 5e et 6e sont mélangés pour l’occasion, indique Axel Schepers, échevin de l’Enseignement et de la Culture. Cela fait l’unanimité, tant chez les élèves que chez les institutrices. On voit des élèves très impliqués et investis. Durant une heure, aucun temps mort, aucun répit. Les élèves s’investissent et donnent de la voix. Pas de réserve, pas de gêne non plus, l’effet de groupe permet à tout le monde de chanter, sans se soucier que l’on ne chante pas toujours juste…"

Le professeur, lui aussi, est enchanté: "Il y a un réel engouement, dit Antoine Acquisto. Je leur apprends les bases, à quoi sert le chef d’orchestre, quelles intonations avoir, les trucs et astuces… On travaille les rythmes, les enchaînements… Et je constate que les progrès sont impressionnants".

Et qu’en pensent les écoliers ? Inès et Renée sont enchantées: "On aime bien ce cours, on ose chanter car tous ensemble, on n’entend pas trop si on ne chante pas juste. C’est sympa de pouvoir participer car en général on écoute de la musique sans toujours tout comprendre. Là, on a des explications grâce à Antoine…"

"Si on peut susciter des vocations, ne fût-ce que chez un ou deux enfants, ce sera ça de pris, ajoute Antoine Acquisto. Nous avons eu un concert avec le Band1357, quelques élèves étaient présents… Avec ce cours, on favorise l’éveil, on fait découvrir à ces jeunes de nouvelles choses, la musique. La suite, elle leur appartient…"