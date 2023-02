Hélécine : des bulles à verre enterrées à Neerheylissem aussi

"À Hélécine, la propreté publique est un souci quotidien pour laquelle des solutions innovantes sont apportées pour la population, se félicite le bourgmestre, Pascal Collin. La pose de conteneurs enterrés présente des avantages tant au niveau de la propreté qu’au niveau des nuisances sonores. L’installation de ces deux conteneurs à verre enterrés est également une solution d’intégration paysagère pour cet espace public. Un site plus esthétique inspire davantage de respect en termes de propreté et sera aussi plus accessible pour les personnes à mobilité réduite. Le volume des collecteurs en surface étant réduit à sa plus simple expression. Les seuls éléments visibles seront donc deux bornes de dépôt en plastique."

Les travaux avancent assez rapidement et le site sera bientôt opérationnel.