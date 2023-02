Hélécine : nouveau revêtement en vue pour le terrain multisport

L’an dernier, la Commune avait sollicité auprès de la Région une subvention spécifique et exceptionnelle pour cette rénovation. Cela s’était fait dans le cadre de la mise en place d’un mécanisme de soutien visant la rénovation et la reconstruction des infrastructures sportives impactées par les inondations de juillet 2021. Et le 29 décembre dernier, le gouvernement wallon a décidé d’allouer à Hélécine une subvention de 14 690 €.

Les travaux prévus: enlèvement du revêtement existant, pose du nouveau revêtement, pose de deux nouveaux panneaux en acier galvanisé (anti-vandalisme) de basket-ball et marquage au sol des trois terrains sportifs pour la pratique du basket-ball, du volley-ball et du mini-football.