Domaine d’Hélécine : la Province s’active pour rouvrir les terrains de tennis et de padel

Du côté d’Hélécine, on parle pas mal du tennis. Et pas spécialement du récent BW Open… C’est que, depuis la fin de l’année dernière, les joueurs locaux n’ont plus accès aux courts qui sont implantés sur le site du domaine provincial, au château d’Hélécine. Que ce soit le padel pourtant quasiment neuf, ou les terrains classiques, rien ne bouge, et pas à cause du froid ou de la météo pluvieuse et venteuse. La raison ? Le concessionnaire qui avait été retenu par la Province du Brabant wallon lors du marché public a décidé de jeter l’éponge.