Un record pour le taxi solidaire d’Hélécine : déjà 185 missions en janvier

Inutile de le rappeler, les temps sont durs pour tout le monde. En ces moments compliqués, la solidarité prend tout son sens. À Hélécine, l’ASBL Taxi solidaire hélécinois assure de nombreux services aux personnes qui en ont besoin. Et la nécessité est manifeste lorsque l’on se penche sur les statistiques. Depuis le début de ce mois de janvier 2023, les bénévoles ont été fortement sollicités: ce lundi, on en était à 185 missions déjà effectuées ou planifiées d’ici la fin du mois. "C’est un chiffre record pour nous, souligne Hervé Maho. Une moyenne de six missions par jour en sachant que rares sont les missions qui sont effectuées le week-end. Cela vous montre la nécessité d’un tel service tout autant que le dévouement de nos chauffeurs. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble de nos bénévoles pour le temps mis à disposition des Hélécinois. La solidarité n’est pas qu’un mot ! Grâce à l’ASBL Taxi solidaire hélécinois il prend tout son sens."