Le Whist Hélécine a récompensé ses meilleurs joueurs de 2022

Samedi dernier, c’était l’heure des récompenses pour ce club touché par plusieurs décès ces derniers temps. L’occasion de se retrouver entre joueurs pour passer malgré tout un agréable moment. "On veille à proposer une activité plaisante. Pour jouer, les participants paient 6 € et ont droit à deux boissons gratuites. Chaque mois, on offre une bouteille de vin à celui qui a le plus de points. Et une fois 15 présences, le repas est gratuit à la fin de la saison. On retient ensuite les 18 meilleurs résultats pour établir le classement final. Les récompenses ? Des bons pour un resto allant de 30 € à 60 € pour les quatre premiers sans oublier les médailles d’or, argent et bronze et la traditionnelle bouteille de vin."

La convivialité est au rendez-vous du Whist Hélécine qui compte pas mal d’anciens parmi ses joueurs. "Le whist est un jeu qui attire davantage les personnes âgées que les jeunes. La doyenne est ma maman, Édith Dewaele, qui a 93 ans et ne veut pas rater nos rendez-vous. Jouer au whist est une belle façon d’entretenir la mémoire active car nous jouons avec 52 cartes et il faut être capable de retenir pas mal de choses pour être performant."

Une soirée de whist à Hélécine débute à 19h et "on termine généralement vers 22 h 30. Les plus jeunes ont entre 40 et 50 ans, il faut dire que le whist se perd un peu, les plus jeunes sont plus souvent attirés par la belote, avec moins de cartes dans le jeu et moins de choses à retenir…"

Au classement 2022, Arthur Claes (4 310 points), Rudi Gijsemberg (3 832), Marc Moyens (3 693), Guy Vanhombrouck (3 683) et Anny Cachard (3 652) occupent les cinq premières places.