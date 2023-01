Hélécine: le double distributeur de billets est en place et devrait être opérationnel sans plus tarder

Le distributeur "n’est pas encore opérationnel mais cela ne va pas tarder, explique le bourgmestre, Pascal Collin. ORES doit encore finaliser le raccordement électrique et Proximus le data". Aucune date pour l’ouverture du distributeur n’est avancée pour l’instant.

Le bourgmestre souligne que l’argent liquide garde toute son importance "car il aide bon nombre de personnes à gérer leurs finances et je pense surtout aux personnes âgées". Le distributeur sera accessible aux personnes aveugles et malvoyantes grâce à un système d’audio-guidage et à l’écriture braille sur ses différentes composantes. Le clavier est par ailleurs accessible depuis un fauteuil roulant. L’utilisateur pourra donc y retirer de l’argent, mais aussi changer le code PIN de sa carte, quelle que soit la banque dont il est client, y compris une banque qui n’est partenaire du réseau. Les clients des quatre banques partenaires pourront aussi y consulter le solde de leur compte..