Honteux: les arbres plantés par les écoliers d’Hélécine ont été volés

Alors que l’École Communale d’Hélécine avait annoncé la plantation de deux arbres par les classes de P3 et P4 dans le cadre de la Semaine de l’Arbre et à l’occasion de la Sainte-Catherine, le constat est sans appel: "Nous constatons avec tristesse et stupéfaction que ces deux arbres fruitiers ont disparus. Ce projet a été mené par les élèves de notre commune, et notamment dans un objectif de renforcement du maillage écologique et favorisant le développement de la biodiversité. Il est accablant de constater de telles incivilités alors que quelques semaines auparavant, était organisé une distribution gratuite d’arbres ! Ce type de comportement irrespectueux, n’empêchera nullement de réitérer ce type de projet à l’avenir."

Les arbres avaient été plantés lundi dernier par une vingtaine d’écoliers hélécinois. Qui devront donc recommencer leur travail.