Hélécine poursuit son passage à l’éclairage public LED

La phase III est en cours jusqu’au 20 janvier. "Il est nécessaire d’être prudent car il s’agit de travaux par phase avec un chantier mobile temporaire. Un camion élévateur de chantier se déplace systématiquement pour le remplacement des lampes. Les travaux sont effectués à certains endroits de la commune via des choix opérés par ORES."

Sont concernés actuellement la rue de la Station, la rue Saint-Job, la rue Sainte-Anne, la rue Neerdael, la rue du Pont-Neuf, la rue Le Brouc et un tronçon de la rue des Charrons. "Ce sera une très belle modernisation du parc communal de l’éclairage public et une plus-value pour l’image de la commune. Le passage au LED va générer d’importantes économies d’énergie, avec en plus, un effet favorable pour l’environnement (diminution de la pollution lumineuse), un meilleur rendu des couleurs et plus d’uniformité dans les luminaires installés dans notre commune", termine Pascal Collin.