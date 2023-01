La plus importante de ces décisions concerne le carrefour dit de L’Escale, à Opheylissem. Actuellement, un sens unique ne permet pas de quitter la rue Olivier Benne par le carrefour avec la rue Armand Dewolf (N64). Mais ce sens unique n’est pas toujours respecté. La Commune souhaite donc remédier à cette situation. Un plan d’aménagement a été élaboré et a reçu l’approbation de la zone de police.

Le principe: reculer le début du sens unique après la pharmacie et la taverne L’Escale, au-delà donc du carrefour avec la N64. Les bollards existants seront enlevés et un îlot central sera créé. Les usagers qui quitteront la rue Olivier Benne seront obligés de tourner à droite en direction du château en vue d’éviter le franchissement du carrefour vers la rue de l’Abbaye. Un miroir sera installé de l’autre côté de la N64 en vue de garantir une meilleure visibilité sur les véhicules circulant sur cette route en venant de Tirlemont. Le tout sera matérialisé par des panneaux de signalisation adéquats et des marquages au sol.

Rue du Brasseur

Autre dossier, afin de faciliter le croisement des véhicules dans le début de la rue du Brasseur, il est judicieux d’empêcher tout stationnement conflictuel depuis le rond-point situé sur la N64 jusqu’à la rue Haute Pierrée. À cet effet, il est décidé de peindre une ligne blanche continue sur les bordures.

Par ailleurs, vu la présence de l’implantation scolaire d’Opheylissem à proximité, deux passages pour piétons seront créés à l’entrée de la rue du Brasseur et à l’entrée de la rue d’Elsenbosch.

En outre la présence de nouveaux commerces et des visiteurs d’un jour au château soulève un problème de stationnement le long de la rue Armand Dewolf (N64) à hauteur du carrefour avec la rue de l’Abbaye (N279). "On va ainsi réglementer la durée maximale pendant laquelle le stationnement est autorisé ou réservé pour permettre aux clients de ses différents commerces de se stationner le temps nécessaire à faire leurs emplettes. On aura donc une zone de stationnement limité à 30 minutes à hauteur du point kilométrique 33,950, juste avant l’arrêt de bus en face plus ou moins du commerce “La Main dans le vrac” sur une distance de 20 mètres."

Sécuriser davantage la rue des Charrons

À Neerheylissem, le collège veut sécuriser davantage une partie de la rue des Charrons, à hauteur du cimetière communal, et créer là une zone de stationnement complémentaire du côté impair entre le cimetière (à proximité du banc public) et le numéro 3. Il est aussi question de placer des bollards au début de la zone venant de la rue Sainte-Anne. Vu le nombre croissant de voitures en stationnement et l’étroitesse de cette voirie, la mesure qui avait été prise en 2012 pour les cyclistes s’avère être très dangereuse en 2022. "La volonté du collège est de sauvegarder la sécurité des cyclistes remontant le sens interdit. Le conseil communal a marqué son accord de modifier la décision de 2012 et d’interdire aux cyclistes d’emprunter la rue des Juifs à contresens (depuis la rue de Flône vers la rue des Charrons, N279)."

Ces règlements, votés à l’unanimité au conseil, seront soumis pour approbation à la Direction de la planification et de la mobilité du Service public de Wallonie.