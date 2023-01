– 1/2 équivalent temps plein (ETP) au service de nettoyage à partir du 28 août 2023 pour compenser le départ d’un agent du service de nettoyage au 1er mai 2023.

- 1/2 ETP ouvrier D2 au 1er mai 2023 pour compenser partiellement le départ du coordinateur du service technique communal.

- Un ETP technique D9 (hybride entre deux agents, l’agent administratif en charge des travaux et le coordinateur du service technique communal) au 1er mars 2023.

- 1/2 ETP administratif B1 au 1er mai 2023 (remplacement partiel d’un agent administratif).

- 1/2 ETP accueil extrascolaire pour remplacer un agent décédé.

Hélécine engagera aussi "un saisonnier à temps plein pendant six mois du 20 mars au 22 septembre 2023 (principalement affecté à l’entretien des cimetières et des espaces verts) tout comme il est prévu un jour de prestation supplémentaire pour un agent administratif (budgétisé jusqu’à fin mars) pour remplacer le 1/5e temps de congé parental de l’agent constatateur des infractions environnementales, et principalement en charge de l’éco-team".

L’administration communale d’Hélécine compte actuellement 31 agents (25 ETP).