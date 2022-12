Hélécine : 1,8 million d’investissements au budget communal 2023

Même si la situation financière reste précaire à Hélécine, celle-ci n’empêche pas la majorité de continuer à mener une politique volontariste dans de nombreux domaines. "Plus que jamais, nous continuons à veiller à assurer une gestion saine des finances communales, à nous adapter et à nous réinventer", indique le bourgmestre, Pascal Collin. Le budget 2023 traduit donc la politique de continuité menée depuis maintenant un peu plus de 16 années, "en ciblant les investissements importants sur les principaux besoins communaux (rénovation du patrimoine communal, lutte contre les inondations, réfection voiries, enseignement, sécurité/conformité, sécurité routière). Nous continuerons également à mener une chasse aux subsides dans ces différents domaines pour limiter autant que faire se peut l’impact budgétaire, et dès lors ne pas alourdir la dette communale."