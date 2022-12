Hélécine : la première marche gourmande de l’AIH, dimanche prochain

Ce dimanche 11 décembre, l’Association Indépendants Hélécine organise sa première marche gourmande. Le parcours, long d’environ 7 kilomètres, mènera les participants chez les indépendants de la commune qui proposent des produits de bouche. Le départ se fera au hall sportif pour prendre un apéro concocté par le magasin Spar et Latitude45. Ensuite, des haltes sont prévues à La Porte de Vîs Tchapias, à L’Escale by Mike, au Croque le temps qui, le temps de la dégustation, s’associera à En Rhum et Vous. Enfin, les marcheurs finiront leur périple au Saint-Sulpice.