Hélécine : les Rouches de la Ghète vont pouvoir réparer leur bus

Les Rouches de la Ghète, club de supporters hélécinois du Standard de Liège, organisaient leur souper annuel samedi dernier. Au menu, choucroute quatre viandes ou boulettes sauce tomate et surtout, la visite du second gardien du Standard, Laurent Henkinet. Deux services étaient proposés, un le midi, l’autre le soir, à la salle de Linsmeau. Pour l’occasion, saint Nicolas était de la partie avec père Fouettard. De quoi rendre heureux de nombreux enfants qui ont reçu un cadeau. Ce sont 240 repas qui ont été préparés avec l’aide de Didier Mignacca, le président qui a cédé le relais à Olivier Dardenne. Ce dernier explique: "Didier est un peu trop pris avec son restaurant, on a donc renouvelé le comité mais Didier reste actif à son niveau. Notre club continue à réunir des supporters du Standard venus de Jodoigne, Incourt et Hélécine. On compte environ 90 abonnés et plus de 200 membres".