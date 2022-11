Un nouveau distributeur de billets pour début 2023 à Hélécine

Batopin est l’initiative de 4 banques – Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC et ING – pour apporter une solution concrète au problème des retraits d’argent, en veillant, entre autres, à une meilleure répartition géographique.

Accessibles à tous

Qu’est-il prévu exactement à Hélécine ? Il s’agira d’un dispositif de type "kiosque" accueillant deux points "cash", installé sur le parking de la rue des Charrons, à côté de l’église.

Comme tous les points "cash" Bancontact, ils seront accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes grâce à un système d’audio-guidage et à l’écriture braille sur les différentes composantes de chaque point "cash". Le clavier est accessible depuis un fauteuil roulant. Bonne nouvelle donc avec ce service qui permettra à tous les citoyens de retirer de l’argent et de changer le code "pin" de leur carte, quelle que soit la banque dont ils sont clients, y compris les banques qui ne sont pas partenaires du réseau.

Les clients des quatre banques partenaires pourront aussi y consulter le solde de leur compte.

Et à l’heure où les frais bancaires explosent, il est bon de savoir que Batopin ne facture aucun frais aux utilisateurs des points "cash" Bancontact mis à part d’éventuels frais de transactions dépendant des conditions générales de vente de la banque dont le citoyen est client, comme à l’accoutumée. Rien ne change donc à ce niveau-là.

À terme, d’ici fin 2024, 2 240 points "cash" Bancontact seront répartis dans quelque 750 endroits en Belgique, en remplacement des distributeurs actuels propres à chaque banque partenaire du réseau.