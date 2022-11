« Le vrac se fête » pendant une semaine pour inviter le public à le (re)découvrir

Aujourd’hui, avec la crise énergétique, ces commerces à taille humaine peinent à survivre et "c’est pour ça qu’il faut lever un certain nombre de préjugés, explique Sylvie Droulans, directrice de l’ASBL ConsomAction. Par cette fête, on invite les gens à pousser les portes des commerces vrac et zéro déchet, on veut leur donner de la visibilité et leur montrer qu’une alimentation durable a des effets positifs pour tous, pour l’environnement."

En Brabant wallon, plusieurs commerces participent à la fête dont Grashopper (Ottignies-LLN), Green Pras (Court-Saint-Étienne et la Hulpe), le Comptoir local (Genval), So Vrac, So Good (Perwez) et La main dans le vrac, lancé en 2017 à Hélécine, par Sandrine Sauvage.

La main dans le vrac à Hélécine.

"Oui, pendant le Covid, ça fonctionnait du tonnerre et à la limite, j’avais trop de clients, confirme Sandrine qui avait installé son magasin dans une pièce de 11 m2 dans sa maison. Aujourd’hui, j’ai déménagé dans le bâtiment de l’ancienne boulangerie de l’abbaye et j’ai 10 fois plus d’espace. J’ai même engagé un mi-temps."

Comme d’autres, elle subit la crise énergétique de plein fouet: "Septembre a été très difficile mais même si l’on voit qu’ils font plus attention à leurs dépenses, les clients reviennent. Souvent ils pensent trouver les produits moins chers chez Aldi ou Lidl, mais on n’a pas eu cette augmentation drastique des prix comme dans la grande distribution et on a beaucoup de produits moins chers que dans la grande distribution."

Et puis, il faut bien dire qu’on ne parle pas toujours des mêmes produits avec d’un côté une carotte venue en droite ligne d’Espagne et de l’autre, une carotte cultivée dans le champ d’à côté.

« On échange beaucoup et puis, il y a le sourire »

Sandrine Sauvage.

"Oui, on peut le dire, c’est meilleur qu’ailleurs, insiste Sandrine. Dans un magasin de vrac, on fait ses courses autrement, on réduit les déchets, on achète les quantités dont on a besoin, on soutient l’économie locale et on bénéficie du conseil car oui, on échange beaucoup et puis, il y a le sourire."

L’association ConsomAction, qui organise la semaine "Le vrac se fête", confirme: "Les épiceries vrac per met tent de recréer du lien social entre différents acteurs: le fournisseur, le consommateur et l’épicier".

"On subit la crise mais on sent une grande résilience dans le monde du vrac où les acteurs savent qu’ils ont la réponse", précise de son côté Sylvie Droulans.

Sandrine Sauvage ne pense pas autrement. Elle dit avoir créé un métier à son image alors qu’elle travaillait comme ergothérapeute dans le milieu hospitalier: "Quand je suis devenue maman, je me suis intéressée aux étiquettes sur les produits pharmaceutiques parce que mon enfant avait un problème de peau et ça a changé notre manière de consommer."

Aujourd’hui, c’est elle qui invite à modifier nos habitudes, à consommer "plus durable" pour les effets positifs pour la santé et la santé de l’environnement.

Pour cette fête du vrac, Sandrine organise plusieurs activités, un concours qui vous permet de remporter le montant de vos tickets de caisse sur une semaine, des dégustations et un atelier sur les couches lavables le jeudi 26 novembre à 13 h.

Le vrac ne se limite pas à l’alimentation, on y trouve un peu de tout et même le sourire de l’épicière.

