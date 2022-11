Créée en juin 2019, cette initiative privée a accompli à ce jour pas moins de 3 854 missions, dont 375 au cours de ces trois derniers mois par les deux véhicules disponibles. Autofinancée, l’ASBL a besoin du moindre euro pour subsister.

TSH fonctionne actuellement avec 54 bénévoles et cherche d’ailleurs toujours de nouveaux chauffeurs. Parmi les bénéficiaires du service, "nous avons actuellement trois personnes dialysées que nous prenons en charge trois fois par semaine, souligne Hervé Maho, le responsable. Sans oublier les autres rendez-vous médicaux: kinésithérapie, revalidation, déplacement chez le pharmacien… On assure aussi le transport pour la vaccination."

Le but du repas ? "Le premier véhicule, que nous avions reçu pour l’euro symbolique, arrive en fin de vie. Des soucis de moteur, mais aussi d’autres pépins mécaniques. On doit donc trouver les fonds pour acquérir un nouveau véhicule. Actuellement, nous avons 302 repas réservés, et j’ai l’espoir d’atteindre la barre des 400 repas."

Lors du repas, la nouvelle gestionnaire du planning sera présentée: "Émilie Siemes a décidé de nous aider, c’est une excellente nouvelle. La rencontre s’est déroulée un peu par hasard. J’ai conduit cette dame à un rendez-vous, et en parlant, elle m’a dit vouloir s’investir dans une association, et j’ai saisi la balle au bond. Elle a proposé d’apporter son aide du côté administratif et est actuellement en formation. Tous les bénévoles seront aussi mis à l’honneur durant le repas, ainsi que nos sponsors sans lesquels rien ne serait possible."

Côté pratique, la salle de Linsmeau accueillera les participants à midi et à 18h avec un apéro – offert, sangria ou jus d’orange –, un stoemp au chou-saucisses, ou une assiette campagnarde, ou des boulettes sauce tomate/liégeoises, ou encore un stoemp chou-hamburger végétarien. Il est également possible de se faire livrer le repas.

Pour les réservations: 0472 65 88 36, 0497 90 99 41, 0493 71 16 98, 0476 41 05 35, 0496 96 71 77, 0475 63 05 04, 0498 10 20 27, 0473 88 29 50.