Le cimetière de Linsmeau en transition à Hélécine

« Le cimetière de Linsmeau (Hélécine) est en route vers la transition de cimetières « natures » depuis le mois de mars 2021. La Commune d’Hélécine a fait le choix de le végétaliser, indique le bourgmestre Pascal Collin sur sa page Facebook, un post accompagné de quelques photos du cimetière en question. Après 20 mois de patience, l’aboutissement de ce travail arrive à son terme. Le résultat est très positif et nous agissons ainsi pour plus de nature. Seulement, il est nécessaire de s’armer d’un peu de patience et accepter le fait qu’il y ait quelques plantes indésirables çà et là avant que l’entièreté des cimetières et autres espaces publics soient aménagés en fonction de leur gestion future, plus naturelle. »