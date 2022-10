Hélécine : « Les graines du cœur » permettent de venir en aide aux plus démunis

Le projet solidaire "Les graines du cœur" était lancé. Mais voilà, des graines, c’est bien, mais encore faut-il pouvoir les planter et donc, disposer d’un ou de plusieurs terrains qui s’y prêtent: "J’ai lancé un appel à l’aide en expliquant ma démarche et en demandant si autour de moi, des personnes étaient disposées à utiliser mes graines sur leurs terres, les faire pousser et une fois le légume prêt, le récolter et me le ramener pour qu’il soit distribué. J’ai été agréablement surpris, une trentaine de personnes m’ont répondu".

Le début d’une (belle) aventure. Depuis, les légumes ont bien sûr été récoltés et la générosité tout comme la solidarité ne cessent de se développer. "Je suis un simple habitant et je ne dispose pas chez moi de suffisamment d’espaces pour stocker ou faire transiter les légumes. Je suis donc très heureux que Sandrine, du magasin “La main dans le vrac” accepte de m’aider. Les “cultivateurs” de ces graines se rendent donc chez elle pour déposer les récoltes, elle fait ensuite des petits colis individuels, puis une équipe du CPAS vient en prendre livraison."

La suite ? "Forcément, on laisse le soin au CPAS de distribuer ces colis aux personnes qui en ont le plus besoin. On ne sait pas qui les reçoit, mais ce n’est pas très important, notre action est là pour aider les personnes qui doivent choisir entre se chauffer et manger. C’est intolérable à mes yeux. Nous savons que le CPAS fait les bons choix."

Mais pas question d’en rester là, Olivier Charpentier s’est dit que de nombreux particuliers n’utilisent pas l’entièreté de ce qu’ils sèment . "J’en ai parlé avec de nombreuses personnes et une trentaine de généreux donateurs offrent également ce qu’ils n’utilisent pas pour leur propre consommation, ce qui vient étoffer considérablement les colis !"

Plus de 600 kg de fruits récoltés

Conscient que les besoins sont énormes, Olivier Charpentier ne manque pas d’idées pour développer les aides des graines du cœur. "En promenant mon chien cet été, j’ai remarqué que de nombreux arbres fruitiers débordent, et que souvent les fruits ne sont pas cueillis et encore moins ramassés… J’ai lancé un appel aux propriétaires et le retour a été à la hauteur de mes espérances. Pas mal de personnes sont d’accord pour nous fournir ces fruits non récoltés. Le problème, c’est que très souvent, ils ne le sont pas car les propriétaires n’ont pas le temps pour ça. Seul, ce serait impossible pour moi d’aller récupérer tous ces fruits. Je peux là aussi compter sur quelques bénévoles mais surtout, sur l’ASBL Notre Maison de Jodoigne qui vient avec plusieurs résidents ramasser ces fruits dans le cadre de leur opération “fourmilière”. L’aide est vraiment très précieuse et leur motivation fait plaisir à voir ! Je dois aussi souligner qu’ils ne demandent rien pour le faire et qu’ils ne gardent rien pour eux ! Tout va aux colis pour les plus démunis !"

À ce stade, plus de 600 kg de fruits ont été récoltés. De quoi mettre plus que du baume au cœur d’Olivier Charpentier qui peut également compter sur une autre collaboration intéressante: "Le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice. Il a pas mal d’échanges avec les agriculteurs de la région et connaît tous les lieux de glanage. Le GAL s’occupe de la récupération et nous fournit une partie de ce qui est récolté. Tout cela prend donc de l’ampleur".

Un développement bien utile mais qui ne suffit pas face à la détresse des gens: "J’ai reçu une demande d’une association solidaire de la commune de Hannut qui a de gros besoins. On tente de les aider". Olivier Charpentier a donc un projet mais à ce stade, rien n’est encore bien avancé: "L’idée est de pouvoir bénéficier d’une belle parcelle cultivable et d’y créer une sorte d’énorme potager solidaire, voire partagé, géré par des bénévoles qui s’en occupent et font fluctuer les récoltes. Le sujet a été évoqué avec le CPAS et Carine Pétré, sa présidente, qui est très réceptive au projet".