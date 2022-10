Salon 60 ans et + à Hélécine : « À 60 ans, la vie ne fait que commencer »

Il était dès lors tout naturel de proposer ce mardi, dans le château d’Hélécine mis à disposition des organisateurs par la Province du Brabant wallon, le second Salon 60 ans et +. "Il s’agit d’une journée d’informations pour les 60 ans et plus et leurs proches, explique Hélène Gadisseux, chargée de mission cohésion sociale et mobilisation citoyenne au GAL Culturalité. Nous avons 47 stands qui proposent toutes les thématiques confondues avec comme objectif de renforcer la capacité d’agir des aînés en améliorant leur connaissance des différents services et associations à leur disposition et qui les soutiennent dans leurs réflexions. Nous avions déjà organisé un premier salon en 2017 avec l’envie de le faire tous les deux ans. Mais la crise sanitaire est passée par là."

Ce mardi, les aînés présents ont donc eu réponse à toutes leurs interrogations, grâce aux ateliers mais aussi aux conférences, en plus des stands. Loisirs, santé, logement, finances, droits, tout a été évoqué. "Nous avons aussi veillé à proposer des choses concernant la lutte contre la solitude, point sur lequel nous portons une attention particulière depuis la crise sanitaire via notre action “Place aux liens”. Nous avons aussi proposé des solutions de mobilité gratuite pour aider les personnes qui pouvaient venir par elles-mêmes."

Des initiations à la méditation et à la Zumba

Tout était gratuit, et les conseils précieux et appréciés. Pour bon nombre des participants, c’était aussi l’occasion de découvrir des activités insoupçonnées, ou des astuces ou conseils bien utiles comme ceux de trois notaires proposant une conférence autour de la programmation successorale ou encore la Croix-Rouge qui animait un atelier Trois minutes pour sauver une vie. L’initiation au Tai Chi Chuan, à l’extérieur, a séduit pas mal de monde. L’occasion d’apprendre les mouvements de base. Zumba ou méditation en pleine conscience n’étaient pas en reste. L’initiation au self-défense a également suscité un certain intérêt alors que la police fournissait ses conseils en matière de prévention contre les vols. Le Réseau107 – BW a présenté l’offre de santé mentale en Brabant wallon. "À 60 ans, la vie ne fait que commencer", rigole Étienne, qui est bien décidé à poursuivre une vie bien active.