Le carnaval d’Hélécine est sauvé

Des changements sont-ils attendus pour 2023 ? "Dans les grandes lignes, le carnaval restera identique même si nous aurons une approche plus rurale et plus villageoise. Un plus petit chapiteau sera installé mais les activités devraient rester les mêmes avec peut-être un peu moins de chars, mais ce n’est pas encore décidé. On fixe donc rendez-vous aux hélécinois les 17, 18 et 19 mars 2023."

Axel Schepers a également obtenu de précieuses informations auprès de l’ancien comité pour assurer le passage de témoin. "En cas de besoin, je pourrai bien entendu toujours demander des précisions. Je vais assurer un rôle de coordinateur."

Du côté de Stéphane Ledecq, qui attend depuis 2020 sa prestation en tant que Prince carnaval, c’est un soulagement également, indique Axel Schepers. "Il restera le plus long bouffon de l’histoire du carnaval d’Hélécine !"

Dans l’Est du Brabant wallon, on a retrouvé le sourire et on n’a pas perdu le sens de l’humour.