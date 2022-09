Le Toutou’s Day à Hélécine, première édition d’un speed dating pour chiens

Ce dimanche 25 septembre, de 10h à 17h, c’est le domaine lui-même qui prend le relais de Sans Collier (qui reste présent pour l’activité) avec le "Toutou’s Day," le premier speed dating pour les chiens et leurs maîtres en Belgique. Au programme, la présence d’une vingtaine d’exposants dont des photographes spécialistes canins, des démonstrations canines de la police fédérale, des démonstrations de sauvetage à l’eau par des chiens, etc. Vous vous promènerez en famille avec votre animal de compagnie autour des étangs à la découverte de la faune et de la flore du parc, petite pause gamelle à la brasserie. Un défilé sur un podium sera également proposé au cours duquel vous pourrez tenter d’être la photo la plus likée du jour.

Des modules d’agility seront à disposition sur l’aire réservée aux chiens pour tester vos performances. À noter que les chiens doivent être tenus en laisse dans le parc et sont interdits sur la plaine de jeux.

Le programme: 10h, ouverture du parc; 11h, démonstration canine par la police fédérale (recherche de stupéfiants, mordant et écoute); 12h, premier défilé des chiens et leur maître sur le grand podium; 13h, démonstration canine par la police fédérale; 14h, démonstration de sauvetage à l’eau (dans l’étang face à la Brasserie); 15h, démonstration canine par la police fédérale; 15h30, deuxième défilé des chiens et leur maître sur le grand podium; 16h, démonstration de sauvetage à l’eau (dans l’étang face à la Brasserie).

Entrée et parkings gratuits.