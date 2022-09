Le vélo a le vent en poupe et «Roule Ma Poule» veut en prendre soin du côté d’Hélécine

À 52 ans, l’Hélécinois Philippe Delacuvellerie a décidé de franchir le pas et de poursuivre sa carrière dans une voie qui lui correspond mieux. Il a donc imaginé un concept original dans l’air du temps.

"Roule Ma Poule", c’est le savoureux nom de son atelier consacré à la réparation et à l’entretien des vélos. Pour se lancer, il a aménagé une partie de son garage, de ses propres mains, lui donnant un cachet moderne et accueillant, avec qui plus est un logo qui fait beaucoup parler de lui… en bien! "Je suis originaire du village même si j’ai déménagé quelques années à Jodoigne, explique Philippe Delacuvellerie.

Depuis 2007, je suis installé dans cette vieille ferme en carré qui a un certain cachet auquel je tiens. Lorsque, au premier confinement, j’ai pris la décision radicale de suivre des cours du soir à l’IFAPME à Liège, à chaque jour qui passait, cela m’a renforcé que ce choix s’imposait: le vélo."

Petit, il bricolait déjà lui-même sur son vélo. Il a aussi beaucoup roulé sur route et il aime faire du VTT.

"Cette décision d’ouvrir un atelier de réparation et d’entretien, c’est aussi une suite logique à la vie actuelle. Avec le Covid, il y a eu un gros coup de frein à l’économie, et on se rend compte que le vélo revient à la mode. Et avec la raréfaction du pétrole et la crise de l’énergie, le choix du vélo va s’imposer pour une quantité de déplacements. On aura moins de voiture, et le vélo sera la solution."

Philippe Delacuvellerie apprécie aussi de travailler dorénavant à domicile "car j’ai la volonté de faire des choses plus locales. Et mon atelier est réalisé dans cette philosophie de vie. Je chauffe par exemple ma maison au pellet mais l’atelier ne sera pas chauffé. Je n’ai pas souvent froid et quand je suis occupé sur un vélo, cela me tient chaud. En plus, j’ai des panneaux photovoltaïques."

Il a fallu un an à Philippe pour réaliser son atelier, en utilisant beaucoup de récupération. "Il y a pas mal de récup et un peu de neuf pour faire ce que je souhaitais. D’anciens panneaux de bois, un meuble de… notaire pour les rangements, un vieil établi, comme j’aime bricoler, j’ai pu tout rafraîchir et avoir un chouette cachet."

Roule Ma Poule, rue Neerdael 12 à Hélécine 0470/97 78 02.