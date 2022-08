Hélécine: dix couples jubilaires félicités

Pour des raisons diverses (santé, voyage…), quatre couples (un couple fêtant ses noces d’or, un couple ses noces de diamant et deux couples ses noces de brillant) avaient malheureusement dû décliner l’invitation.

Après le discours de bienvenue du bourgmestre, les autorités communales ont offert les cadeaux et les fleurs d’usage aux couples concernés. Une copie de leur acte de mariage ainsi qu’une lettre de félicitations du palais royal leur ont notamment été remises. Pour chaque couple, le bourgmestre a conté une anecdote et/ou l’histoire de leur rencontre. L’après-midi s’est poursuivie dans la joie et la bonne humeur autour d’un drink et d’un goûter avec animation musicale.