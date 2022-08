"La Commune d’Hélécine est engagée depuis plusieurs années dans un vaste programme de gestion de lutte contre les inondations et les coulées de boue, rappelle le bourgmestre, Pascal Collin.La volonté est donc d’améliorer la gestion des risques d’inondations liés aux crues et ruissellements sur le territoire communal. Il s’agit ici de la première phase de la construction d’une zone de rétention (butte en en béton avec pertuis latéral) des eaux de ruissellement à la chavée de la Vieille Cense. Le but est de retenir l’eau le plus longtemps possible en amont."