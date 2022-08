VIDÉO| Hélécine: «Sweet Sax David Goyens», l’interlude en douceur

"Pour le moment, le monde est un peu chaotique. Moi, j’ai envie d’un peu de douceur, de légèreté, de partager des choses avec les autres. Plus jeune, j’ai fait du saxophone à l’académie et j’ai toujours adoré cet instrument. Il y a peu, je l’ai fait réviser et j’ai recommencé à jouer. C’est à ce moment que j’ai pensé à un truc original: faire quelque chose pour les autres, en jouant des airs doux et agréables."

«Cela permet de belles rencontres»

C’est ainsi qu’est né le concept "Sweet Sax David Goyens"."Le principe est simple: je trouve un lieu où il y a du passage, et où règne déjà une certaine quiétude. Je veille à ce que le lieu soit original, ce qui donne du cachet aux images tournées. Cela peut être un RAVeL par exemple… L’idée est d’aller un peu partout, pas de me cantonner à Hélécine. Je trouve un banc, je m’installe, je prévois avec mon GSM un petit pied pour enregistrer, et je joue pendant une heure environ…"

Forcément, l’initiative suscite la curiosité et souvent les passants s’arrêtent pour écouter."Cela permet de belles rencontres avec des inconnus, avec lesquels je discute, et au final, ce sont des moments d’échange et de partage. Moi, je joue simplement avec mon cœur. Avec un saxophone, on ne sait pas tricher!"

Sur Facebook et sur YouTube

David Goyens espère aller jouer, à gauche et à droite, une fois par semaine, jusqu’au début de l’hiver."Je pense faire une vingtaine de lieux. Je filme chacun de ces petits moments. J’adore le concept et j’ai créé une page Facebook où je poste mes vidéos que je place également sur YouTube. À ce stade, je peux compter sur près de 2 000 vues, mais je ne fais que débuter…"

David Goyens a quelques défis en vue."Le projet le plus fou, au niveau de l’originalité, serait de jouer sur le banc des réservistes du Standard de Liège, mais là, c’est seulement pour l’originalité puisqu’il n’y aura pas de passants… Je pense aussi, pourquoi pas, aller jouer au pied de la butte du Lion de Waterloo ou encore à côté de l’Atomium."