Hélécine: marché gourmand et artisanal… et cinéma en plein air

Ce vendredi 12 août, de 18h à 21h, le Team Apéros organise son marché gourmand et artisanal hélécinois sur le site du Brouc: nourriture, boissons, déco, bijoux… Les exposants: Lab04, Maison DCF, rit’Kot Belch, La boutique de Bubulle, Emelle Candles, Le temps d’un cépage, En Rhum et Vous, Relax & Pack, La Déco d’Olga, Clément le Chantourneur, So. cissons, Latitude45, Parad’Elle Créations, Association des Indépendants Hélécinois, Chèvrerie de la Bracade, La Porte de Vîs Tchapias, Just’in Jewels, et Les Saveurs du sud. Le bar central sera tenu par le Télévie Hélécine.