Hélécine n’est pas une poubelle à ciel ouvert

Parmi tous les déchets qui sont abandonnés sans vergogne dans la nature par une minorité d’inciviques, les canettes sont – et de loin – les plus nombreuses."Elles révoltent bon nombre de nos concitoyens qui ne comprennent pas l’absence de réponse structurelle des pouvoirs publics. Nos accotements, nos champs et nos rivières sont souvent jonchés de ces déchets malgré l’appel au respect de l’environnement. Notre service de propreté est constamment sur la brèche pour enlever ceux-ci et cela monopolise des ouvriers qui ont d’autres tâches à accomplir."

«Certains banalisent les mesures ou essayent de les contrecarrer»

Pascal Collin ne tourne pas autour du pot."Certains banalisent les mesures ou essayent de les contrecarrer et n’ont pas honte de nous emmerder – n’ayons pas peur des mots! Ce sont des agissements inciviques dont les autorités communales se passeraient bien malgré le fait que les poubelles publiques sont en nombre sur tout le territoire communal. Il est bon de rappeler que les recyparcs (anciennement appelé parcs à conteneurs) en Brabant wallon sont accessibles aux habitants."

Tout cela ne restera pas impuni."Il est judicieux de rappeler toutefois que les personnes qui commettent de tels gestes sont verbalisées sévèrement et que notre agent constatateur pour les infractions environnementales veille au grain. Malheureusement, cet agent ne peut être présent partout à la fois pour surveiller les faits et gestes de ces personnes malintentionnées."

Force est de constater que cela ne suffit pas. Le travail est toujours à recommencer.

Il en va de même pour les déjections canines qui jonchent le sol et pour des chiens non tenus en laisse."Les personnes accompagnées d’un chien doivent procéder au ramassage des déjections de leur animal et doivent toujours être en possession d’un sac prévu à cet effet. En outre, il est utile aussi de rappeler que les chiens doivent être maintenus en laisse dans les zones habitées, les parcs publics et les réseaux de voies réservées aux usagers lents."

Deux grands nettoyages par an

Néanmoins, la Commune d’Hélécine organise deux fois par an, une journée de grand nettoyage (au printemps et en automne):"Nous menons également des campagnes de sensibilisation par le biais de notre newsletter, site web et page Facebook communale. Nous soutenons aussi les actions de ramassage par des bénévoles, les Ambassadeurs de la propreté, les enfants de nos écoles, etc.".

Pascal Collin conclut:"Hélécine n’est pas une poubelle à ciel ouvert et il est temps que les malpropres le comprennent!"