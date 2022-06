Ce si cher château d’Hélécine

En raison du Covid qui a porté un coup aux activités, le concessionnaire a décidé de ne plus payer à la Province les redevances d’occupation qui, depuis le printemps 2020, s’élèvent à environ 160000€. La Province accepta un moratoire qui devrait prendre fin dans quelques jours.

Pour tenter de sortir de ce litige, elle a fait appel à un bureau d’expertise comptable qui a notamment épluché la situation financière des deux sociétés du précité, "ChâteauH" pour le service traiteur et "Saxe and Co" pour les animations.

Résultat? Le collège provincial a estimé pouvoir faire abandon de 40000€ par le biais d’une transaction qui a été portée à la connaissance des chefs de groupe des partis représentés au conseil provincial, lequel sera invité à voter cette transaction ce 30 juin.

Le principe de la transaction a été décidé après avis de cet avocat spécialisé en droit public, constitutionnel et administratif qui a été désigné le 20 mai 2021 par le collège provincial, lequel s’était séparé d’un autre avocat bruxellois qui, jusqu’alors, était défenseur à la fois de la Province et de sa directrice générale Annick Noël.

Là aussi la Province mit deux fois (le 17 décembre 2019 et le 16 décembre 2020) la main au portefeuille pour régler les factures concernant cette double défense. L’addition des deux dépasse les 16190€.

Cette séparation s’inscrivait dans la logique des choses. Il était en effet malaisé pour un avocat de défendre en même temps un organisme et une personne physique dont les intérêts pourraient être différents.

En tout état de cause, le coût des prestations des avocats consultés par la Province pour trouver une solution à la mise à l’arrêt du moratoire et pour assurer sa défense suite à cette séparation se monte à 27000€.

«Parfum de conflit d’intérêts»

Nous parlons d’intérêts différents. Référence est faite à la double enquête judiciaire ouverte suite à la parution, dans Le Vif du 22 octobre 2020, d’un dossier de plusieurs pages intitulée "Parfum de conflit d’intérêts au château d’Hélécine" .

Notre confrère Laurence Van Ruymbeke y dénonçait le fait qu’un faisceau de faits démontre que la directrice générale de la Province intervient régulièrement au profit du concessionnaire du château quitte à bafouer les règles des marchés publics.

Semblable accusation ne pouvait en rester là. De fait, l’OCRC (Office central pour la répression de la corruption) a été chargé par le parquet de Nivelles de vérifier la véracité des assertions présentées par la journaliste du Vif .

Le chef d’enquête continue d’éplucher les conditions dans lesquelles ont été passés ces marchés publics. Il espérait boucler le dossier pour l’automne 2021 mais, comme le confirme le parquet, l’enquête n’est pas encore terminée.

L’intéressé apprit notamment, ainsi que vous l’avez lu dans notre édition du 17 septembre 2021, que la directrice générale avait tenté à trois reprises (mars et décembre 2020, avril 2021) d’exonérer Olivier Vanderheyden du paiement de ses obligations financières à l’égard de l’institution provinciale. Un député provincial qualifia de "cinglant" l’avis rendu à ce propos par le directeur financier, Jean-Bernard Rouge.

D’autre part, Annick Noël déposa plainte pour diffamation et harcèlement, plainte sur laquelle enquête un commissaire de la PJF Nivelles. Selon nos informations, un secrétaire d’État sera prochainement interrogé, si ce n’est déjà fait.

Il pourrait aider la PJF à démêler l’écheveau de ces marchés publics et de l’influence, réelle ou supposée, exercée au sein du collège provincial par Annick Noël dont le bureau fut perquisitionné.

Rien à reprocher au directeur financier de la Province

Le 4 février 2021, Jean-Bernard Rouge se trouva dans le collimateur du collège provincial qui adopta une délibération dénonçant de sa part "un manque d’informations financières officielles, une carence sur les échanges d’informations financières" .

Ce que nous avons appelé un audit-contrôle a été qualifié par le président du collège provincial, Tanguy Stuckens, dans notre édition du 17 septembre 2021, d’un "accompagnement du collège dans l’analyse des missions dévolues au directeur financier" .

Peu importe. Le rapport demandé a été déposé le 27 mai suivant. La conclusion est que rien ne peut être reproché au directeur financier. La Province a déboursé 30250€.

En tout état de cause, si le conseil provincial vote ce 30 juin la transaction précitée (un abandon de 40000€), la Province aura décaissé un total de 113440€ pour ce dossier du château d’Hélécine.

Un montant qui donne le prurit à certains conseillers provinciaux qui se demandent si l’option d’une concession était réellement le meilleur choix pour alléger les deniers publics.

Cette somme fait partie du déficit d’exploitation qualifié d' "abyssal" du domaine provincial: 1,8 million d’euros pour les exercices 2020 et 2021.