La journée d’activités d’OCH, c’est samedi

Ce samedi 18 juin, dès 9 h 30 à la salle communale de Linsmeau, Ouverture Citoyenne Hélécine (OCH) propose diverses activités pour tous dès 9 h 30. Au menu, tout d’abord, une initiation vélo pour les plus petits avec un apprentissage sans les petites roues. Un parcours d’agilité est proposé avec brevet et récompense à la clé. Sur place, château gonflable et animation sont prévues pour toutes et tous.