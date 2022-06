La formule ne change cependant pas: dégustation, découvertes, alcools, vin, décoration… Il y en avait pour tous les goûts, pour le plus grand plaisir de Marie-Laure Maes, première échevine. "Ici, c’est dans le cadre de mes attributions "développement économique, commerces et indépendants" que depuis l’année passée j’organise ce marché, en partenariat avec Manon Stordeur, employée au service environnement et développement rural ainsi qu’avec le service technique communal."

De nouvelles demandes

L’activité se déroule toutes les six semaines environ d’avril à octobre, toujours le vendredi de 18 à 21 heures sur le Brouc.

"Le but est d’encourager le commerce local, les circuits courts mais aussi de faire découvrir à la population des produits et commerçants de la région. Le Brouc permet d’organiser ça avec un espace pique-nique et un bar au milieu, ce qui rend toute la disposition très conviviale. À chaque édition, entre 20 et 25 commerçants sont présents, et de nouvelles demandes arrivent régulièrement" .

Ce vendredi, 350 visiteurs étaient de la partie pour découvrir Casa Flore, La Maison DC, Le temps d’un cépage, La Passion du Goût, Pâtiss’On, Emelle Candles, En Rhum et Vous, Relaxandpack.com, Nathalie Arquin – Pédicure médicale, La déco d’Olga, Clément LE Chantourneur, So Cissons, Latitude45, ParadelleCreations, Association Indépendants Hélécine, Chèvrerie de la Bracade, La Porte de Vîs Tchapias et l’association des habitants d’Hélécine.