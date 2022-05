Hélécine: Marie Uyttebroek décroche le titre de roy des archers

Si les femmes étaient plus que minoritaires, ce sont elles qui se sont illustrées, damant le pion aux messieurs, puisque c’est Marie Uyttebroek, rapidement en tête, qui l’a emporté et devient donc… roy 2022. "Cela fait 11 ans que je suis assidue et je veille à être là deux fois par semaine. Ces derniers temps, je m’approchais souvent de la victoire, mais sans parvenir à décrocher le titre. C’est désormais chose faite et cela me fait bien sûr plaisir. La gent féminine a été à la hauteur ce samedi, nous étions quatre femmes et avons réalisé de bons résultats. Je décroche le titre avec deux coqs atteints. J’ai droit à la chasuble pour cette saison. Il me faut maintenant réaliser une médaille personnalisée pour l’accrocher à la chasuble."

«Ce n’est pas long, mais il faut être appliqué»

Mais quelles qualités faut-il avoir pour être roy? "Je dirais de la concentration. Ce n’est pas long, mais il faut être appliqué. Je dirais que pendant trente secondes, l’attention doit être maximale. Après, la visée est courte puisque la corde ne peut être sous tension que durant trois secondes. Il est toutefois important de rester concentrer jusqu’à ce que la flèche atteigne la cible!"

Les enfants participaient également au tir, sur une distance réduite, et là, c’est Eléa Verhulst, 10ans, qui s’est montrée la meilleure. Eléa a découvert le tir à l’arc lors d’un stage. Elle a de suite apprécié la discipline et a voulu poursuivre, l’occasion de pratiquer le même sport que son papa et d’avoir des moments complices. Il s’agit de sa première victoire.

Les archers d’Hélécine accueillent tout le monde dès l’âge de 6-8 ans. Trois séances d’essais sont offertes et le matériel est mis à disposition. Les archers tirent en salle à Hélécine en hiver, le jeudi et le vendredi à partir de 19h, et en extérieur en été, avec le même horaire sur un parcours chasse, dans les bois à Orp.

Pour tout renseignement: 019656643, 0474885246, mailcatm@gmail.com.