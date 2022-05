Hélécine: les archers auront leur roy 2022, ce samedi

Tir à l’arc à la perche horizontale

La compagnie compte actuellement une quarantaine de membres et ce samedi, pour le tir du roy 2022, son responsable Michel Desmedt espère une vingtaine de candidats au titre: "Il s’agira d’un tir à l’arc à la perche horizontale, et non verticale comme dans d’autres clubs. Les participants sont de tous les âges. Certains commencent dès l’âge de 6 ans! On installera les perches ce samedi matin et les tirs auront lieu dans l’après-midi. C’est un rendez-vous important pour notre compagnie, l’occasion de se retrouver, bien entendu, mais aussi et surtout de nous mesurer entre nous pour savoir qui décrochera le titre de roy."

Pour de plus amples informations, pour s’essayer à la pratique ou pour venir découvrir le tir à l’arc, il y a lieu de contacter Michel Desmedt (0474885246) ou Marie Uyttebroek (0474011804), ou encore d’écrire un courriel à l’adresse mailcatm@gmail.com .

Les tirs de ce samedi débuteront à 14h et se termineront vers 17h. L’adresse: rue du Moulin, 15, à Hélécine, sur la pelouse du musée Pellegrin.