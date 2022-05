Hélécine: les apéro-rencontres sont de retour

Mais l’AIH, c’est quoi? "L’association a été créée le 25 juin 2019 afin de proposer à ses membres de les défendre et de promouvoir leurs activités, de créer un réseau d’échange. Mais aussi pour favoriser l’économie locale et les circuits courts, d’échanger les expériences professionnelles, de créer un réseau de relations afin de pouvoir trouver chez nous ce que l’on a tendance à aller chercher ailleurs, ou encore de partager leurs informations et promotions via les pages Facebook et Instagram. L’idée est aussi de créer un site internet reprenant les informations et les liens vers leurs sites et réseaux sociaux."

«L’idée n’est pas de surcharger les agendas...»

Avec les apéro-rencontres, l’objectif est atteint: permettre aux indépendants de faire plus ample connaissance, échanger et partager dans un moment de convivialité hors de leur routine habituelle. Un retour à la normale après les années coronavirus. Car par le passé, les activités de l’AIH avaient dynamisé l’entité, surtout en 2019 avec la kermesse gourmande chez la comtesse qui était un succès avec des artistes, un marché et des animations pour enfants, ou encore avec un repas au Ruisseau des Oies. L’AIH s’est également mobilisée durant la crise sanitaire, avec la distribution de visières de protection 3D et la fabrication de plexiglas. Ou encore le concours fête des mères et des pères.

Avec le retour aux affaires en cette année 2022, l’AIH lance un appel aux idées même si déjà elles ne manquent pas. Des conférences sur des sujets variés, une foire commerciale, des événements publics avec gratuité à ses membres… "L’idée n’est pas de surcharger les agendas mais de tenter de les mettre en avant via un ou deux événements par an tout en se rencontrant régulièrement pour échanger sur les idées et les attentes."