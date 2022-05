Marcher pour découvrir Hélécine

Quoi de mieux que de faire une activité physique en groupe pour découvrir les moindres recoins de sa commune? C’est ce que vient de proposer l’Association des Habitants de Hélécine qui a décidé d’organiser de petites randonnées pédestres pour découvrir les trois villages de la commune de Hélécine et ce pendant toute la période estivale. Il convenait de donner un nom à ces vaillants marcheurs qui se réunissent dans une ambiance conviviale les jeudis à 19 heures, et c’est chose faite. Ce nouveau club a été baptisé "Les godasses hélécinoises" et se veut actif sur les réseaux sociaux. Ils y partagent leurs promenades, mais aussi et surtout les photos des lieux visités, histoire de permettre aux absents d’apprécier également et, pourquoi pas, de les rejoindre la prochaine fois.