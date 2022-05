Hélécine: des aménagements à l’église Saint-Sulpice

La conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et cultuel figurent parmi les priorités des autorités communales. C’est pourquoi la décision a été prise de rénover tout prochainement les abords de l’église Saint-Sulpice à Neerheylissem. "Après la restauration de la tour de l’église et les travaux de rénovation de la place et de l’arrière de l’église (phase I – été 2021), les premiers coups de pioche ont été donnés ce mardi , indique le bourgmestre, Pascal Collin. Nous allons pouvoir finaliser ce vaste et merveilleux projet où il s’agira de procéder à l’aménagement des abords de l’édifice jouxtant la voirie régionale (phase II – finale). Ce sont des travaux nécessaires car cette deuxième partie avait besoin d’une sérieuse réfection."