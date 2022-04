Le domaine provincial fin prêt pour le week-end pascal

Le domaine provincial d’Hélécine, c’est aussi l’opportunité de se promener autour des étangs à la découverte des animaux. Et puis, il y a la Brasserie avec une petite restauration (cheeseburger, nuggets, salade César, frites, hot-dogs, boulettes, pâtes, glaces, granita, crêpes, gaufres…).

Ce jeudi, les spectacles de marionnettes sont programmés à 13h, 14h, 15h et 16h. Vendredi, place au Petit Train de 11h à 18h. Pour le week-end pascal, samedi, dimanche et lundi, à nouveau des spectacles de marionnettes aux mêmes horaires et le Petit Train de 11h à 17h.

Dimanche sont prévus des ateliers mais aussi "BW, ça marche", un classique de la programmation: entre 8h et 16h, l’on pourra réaliser un circuit de 5 ou 10 km à l’aide d’un plan qui sera remis aux participants sous la tonnelle, près des terrasses; départ et retour au château; c’est gratuit et sans réservation.

Pour rappel, l’entrée du parc est gratuite, le minigolf est à 4€ pour les moins de 12 ans et 6€ pour les adultes. Le parking est gratuit (parking P3 de 1200 places, parking PMR via parking P2). À noter aussi que des toilettes sont accessibles et gratuites au Pop Up Bar et à l’arrière du château (WC PMR au Pop Up Bar).

Les chiens sont admis s’ils sont tenus en laisse mais sont interdits sur la plaine de jeux. Une aire existe à l’arrière du château où l’on peut les lâcher.

Le parc ouvre à 8h, la plaine de jeux à 9h, les châteaux gonflables à 10h, et la brasserie à 11h avec le reste des activités. La fermeture du parc est fixée à 21h.