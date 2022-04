Ce petit déjeuner sera préparé grâce à de généreux sponsors. Au menu, un pain au chocolat, un pistolet et ses garnitures, un croissant, de céréales et leur lait, un jus de fruits, un fruit, un yaourt et une tranche de cake, le tout pour la modique somme de 12,5€. Une manière de soutenir l’ASBL dont l’activité constitue une aide plus que précieuse pour ses nombreux utilisateurs. À noter qu’il est également possible d’acheter une carte de soutien (5€) qui donne accès à une tombola.

Pour participer au petit déjeuner, il y a lieu de réserver pour ce mardi au plus tard, soit par téléphone (0471216328), soit en écrivant un e-mail à taxisolidairehelecine@gmail.com .