«Mon village a du talent!»: 42 portraits d’habitants d’Hélécine exposés au domaine provincial

Hélécinois depuis 2019, Franck Vander Eeckt, qui a suivi une formation de réalisateur et de producteur, s’est initié à la photo lors d’un séjour au Canada: "C’est là que j’ai proposé la première version de “Mon village a du talent!” et… cela a marché du tonnerre! Seul avec mon appareil photo, je suis allé à la rencontre de la population et à force de photographier tout le monde, les contacts se sont multipliés. Une maison de jeunes a collaboré sur le projet qui a été un succès" .

De retour en Belgique, Franck Vander Eeckt a quitté la ville pour les campagnes d’Hélécine. Il y a rénové une maison et a rencontré un jour l’échevin Axel Schepers à qui s’est ouvert de ce concept "Mon village a du talent!", et… c’était parti pour l’aventure hélécinoise. "Axel Schepers m’a communiqué quelques contacts, j’ai multiplié les rencontres, pris pas mal de photos, échangé avec les modèles sur des suggestions de poses originales et au final, 42 personnes sont immortalisées en portrait."

Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le 1er avril dans des conditions un peu dantesques: "Un vernissage à l’extérieur, avec la neige… Imaginez ma surprise de voir 130 personnes au rendez-vous! Cela me motive et j’ai l’envie de réaliser la même chose dans des communes voisines, voire des communes plus lointaines" .

Néanmoins, attaché à Hélécine, Franck Vander Eeckt a prévu de rééditer chaque année cette exposition, en photographiant d’autres villageois. "Et on veillera à faire le vernissage, chaque fois le 1er avril!"

L’exposition est visible jusqu’au samedi 30 avril. Un cocktail de clôture est prévu ce jour-là et il sera possible d’acheter les portraits. "Pour chaque portrait vendu, 10€ seront versés à l’opération Télévie et 10€ au CPAS d’Hélécine."