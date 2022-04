Les championnes et champions de demain, de moins de 15 ans, s’en sont donnés à cœur joie sur un tracé d’apparence facile mais qui, au final, s’est avéré usant avec le petit faux plat avant la ligne d’arrivée et le vent qui par moments était bien présent.

Il y avait aussi du monde le long des routes pour encourager les petites têtes blondes. Pour plusieurs d’entre eux, c’est l’occasion de disputer une toute première course cycliste, comme Alvaro, qu’on surnomme junior: "Mon papa s’occupe des pains saucisse. J’ai appris qu’il y avait une course. Moi, je fais du football mais j’avais l’envie d’essayer. Je n’avais que mon VTT mais j’ai pu rouler. Ce n’était pas facile, mais j’ai tout donné et je me suis bien amusé. Peut-être que je referai une course plus tard, mais là j’avoue que je suis un peu fatigué…"

Alvaro peut être fier de lui. Il a en tout cas eu pas mal d’encouragement le long du parcours, sans oublier ceux du speaker, Hervé Maho, ancien champion cycliste local qui a animé de main de maître la journée.

Autre novice dans le peloton, Alix, qui a déjà pris part cet hiver à des cyclo-cross, et en début d’année, à une course VTT, mais pour qui s’était la première course sur route. Il n’est cependant pas dans l’inconnue car ses parents sont d’anciens cyclistes sur route: Aurore Brouet et Alain Falque. À l’arrivée, Alix prend une encourageante quatrième place. "Il a bien appliqué les consignes. Après, il est plus petit que les autres, et son vélo à des plus petites roues, donc à chaque coup de pédale, il fait quasiment un mètre de moins que les autres. Mais il a donné le meilleur de lui-même et surtout, il s’est bien amusé, alors on est tous contents."

Une journée sous le soleil qui fait du bien au cyclisme, avec des jeunes motivés par une discipline exigeante. Et tout cela grâce à une belle organisation du COCCH (Comité Organisateur Courses Cyclistes Hélécine)