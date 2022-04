Trois jours de féérie florale, dès ce vendredi, dans les salons du château d’Hélécine

"Nous n’avons eu que six semaines pour mettre l’événement sur pied , indique Luc Bourquin, de l’Union royale des fleuristes de Belgique. D’habitude, l’événement a lieu plus tard dans la saison. Mais vu les circonstances, dès qu’on a eu une date libre, on a saisi l’occasion. Quant au lieu, nous sommes tombés un peu par hasard sur le château d’Hélécine mais dès la première visite, nous avons été séduits. Le cadre est magnifique, majestueux. La localisation est excellente et puis, c’est un château qui ne se visite pas. Avec la féerie florale, nous permettons au public de découvrir l’intérieur du château, puisque l’exposition des œuvres florales se déroule au cœur du bâtiment. Nos fleuristes de premier plan donnent le meilleur d’eux-mêmes et transforment les salles du château en paysages féeriques."

Les salles du château sont en effet décorées par les meilleurs fleuristes de Belgique et pourront être admirées par le public ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, de 10h à 18h.

Pour les enfants

Ce vendredi, les organisateurs proposent une journée costumée avec l’élection du plus beau prince et la plus belle princesse des fleurs. Ce concours, ouvert aux enfants de 4 à 12 ans, débutera à 14h et le jury nommera le vainqueur vers 15h. Ce vendredi et demain, les enfants auront aussi l’occasion de réaliser des bijoux floraux, sous la direction d’Olivier Seghin.

"Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain, poursuit Luc Bourquin. Et les fleurs et les plantes constituent un lien entre toutes les générations. On a à cœur de proposer pour eux de belles activités sur le thème de fleurs et des plantes."

Samedi et dimanche, les visiteurs pourront admirer deux défilés de robes de mariée assorties bien entendu de magnifiques bouquets. Des démonstrations florales sont prévues aussi sur un podium les deux jours du week-end dans l’après-midi.