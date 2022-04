Hélécine: Louis Engels, ex-obèse devenu diététicien

L’aventure débutait pour Louis Engels, "diététicien et tabacologue", qui ne comptait pas en rester là."J’ai réfléchi à tout ce qui peut être fait en plus des consultations classiques pour que les patients disposent de tout ce qu’il faut comme outils pour atteindre l’objectif fixé."

Louis Engels crée donc un centre paramédical dans son village natal d’Hélécine. S’ouvre ainsi, en mai dernier, "Atmosphère Santé – Centre pluridisciplinaire (podologie, pédicure médicale, logopédie, coaching sportif)"."J’avais un ami podologue ainsi que d’autres contacts assez jeunes, avec des fonctions diversifiées. C’est très chouette, il y a beaucoup d’échanges et une bonne collaboration, tout profit pour le patient."

La création de ce centre dans le plus petit village du Brabant wallon est bien perçue."Les échos sont bons, la population évolue, on est proches de la province de Liège et les communes voisines ont, elles aussi, des besoins. On a constaté pas mal de communication bienveillante au village. Les maisons médicales ont cet atout d’avoir des prestataires santé différents, mais au même endroit. Cela évite pas mal de perte de temps et de mauvaise compréhension. Le patient peut compter sur les échanges entre praticiens. D’autant que l’est de la province n’est pas idéalement desservi et que les soucis de mobilité sont nombreux."

Louis Engels consulte aussi en cabinet privé à Hélécine, Jauche et Jodoigne et continue à avoir des idées. Son nouveau projet?"Un service de livraison de plats diététiques et de saison, livrés à domicile. Celui-ci est proposé aux commerçants locaux, aux patients, mais aussi aux autres particuliers."