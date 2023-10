Grez-Doiceau : Julien Deper primé pour la… 7e fois au Festival Namur Nature

Ce professeur d’éducation physique a plus d’une corde à son arc: il est aussi comédien, mannequin, écrivain, photographe et vidéaste animalier. Il fait tout cela en amateur mais comme un pro. C’est pourquoi, il réfute les étiquettes comme celle qu’Adrien Joveneau a tenté de lui coller lors de la remise des prix, dimanche dernier à Namur, en lui répondant: "Pro ou amateur, peu importe. L’essentiel c’est de garder l’émotion des premières fois. L’innocence…"

Sa capacité d’émerveillement est intacte. C’est tellement vrai que le film du vidéaste a été tourné dans le fond de son jardin, presque intégralement, à Grez-Doiceau.

"J’ai une petite fille de 15 mois, cela ne facilite pas les grands voyages. Mais je suis ravi car cela prouve aussi qu’on peut faire de belles images dans le fond de son jardin. Que la nature peut se révéler mystérieuse et magnifique, si l’on ouvre les yeux où l’on vit chaque jour."

Déjà lauréat du Grand Prix, Julien Deper a également reçu deux fois le Prix du public, deux fois le Prix Francis Staffe, ainsi que le Prix de l’espoir lors de sa première participation.

Comme un hommage au peintre Pierre Soulages

"Le septième prix… Je trouve que c’est un peu beaucoup…", sourit-il modestement, tout en savourant les commentaires et les réactions du public qui affluaient sur son compte FaceBook suite à l’annonce de cette nouvelle récompense. "Il y avait 700 participants et ‘‘Midi dans la nuit’’ s’est retrouvé dans les quinze derniers films sélectionnés. Mais je n’y croyais pas trop cette année, car ce film n’est pas une évidence. Il est le fruit d’un vrai challenge que je me suis lancé. Il a été conçu comme un hommage au peintre français Pierre Soulages (1919-2022), qui créait des Outrenoirs, de grands tableaux couverts d’aplats de noirs qui jouent avec la lumière. C’est une gamme chromatique qui me va bien. J’ai donc choisi de travailler en couleur, avec mon simple appareil photo, réalisant des effets de contre-jour tout en contrariant le capteur de l’appareil. Ce n’est pas une méthode très académique mais le résultat est très poétique."

Julien Deper a souvent été salué pour la poésie de ses textes, c’est donc avec plaisir qu’il voit la poésie de ses images être, à son tour, récompensée.

"J’essaie d’emmener le spectateur dans une sorte de méditation autour des éléments noirs où chacun a sa propre histoire. Je ne pense pas que le noir suscite de la tristesse. Le noir est la gamme chromatique préférée de beaucoup de personnes, elle suscite beaucoup d’envies et de fantasmes, elle est mystérieuse. J’aurais voulu demander à tout le monde dans la salle de fermer les yeux un instant après le film et de me dire ce qu’ils ressentaient…"