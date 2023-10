Grez-Doiceau: la ZEC sur le Piétrebais est "une nécessité", rappelle l’Alliance Communale

Cela dit, la ZEC, bien que nécessaire, n’est pas et ne peut pas être la seule solution face aux inondations, souligne le député provincial Marc Bastin: "Quand l’eau atteint la rivière, c’est déjà trop tard".

De son côté, l’Alliance Communale ajoute que "de nombreuses actions sont à mener en parallèle, que ce soit directement de la part des autorités communales ou en collaboration avec tous les acteurs de notre territoire. Ce n’est que la conjugaison de nos efforts qui permettra de prévenir aux mieux les effets dévastateurs d’inondations futures. L’Alliance Communale y a toujours porté une grande attention, particulièrement lors de la législature 2012-2018 durant laquelle nous avons mené, sous l’égide du regretté Luc Coisman, une politique extrêmement énergique à cet égard. Nous avons bien sûr soutenu de toutes nos forces le projet provincial, notamment en tentant de négocier, jusqu’aux limites de nos capacités, avec le propriétaire du terrain. Mais nous avons également mis en place une série d’actions plus modestes et néanmoins efficaces comme une attention particulière aux abords de chemins après fauchage, à la propreté des fossés, des berges et des lits des rivières, ainsi qu’à la collaboration avec les exploitants agricoles par, entre autres, la pose de fascines et l’implémentation de meilleures pratiques tant privées que publiques pour limiter les coulées de boue". C’est un effort permanent et fastidieux qui doit être entrepris et qui ne doit pas se relâcher. "Notre intention est de poursuivre dans cet esprit, d’insister encore et encore pour que le niveau de protection des Gréziens contre les eaux soit le plus élevé possible."