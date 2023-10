Maria Crac, institution à Grez-Doiceau, nous a quittés à l'âge de 80 ans: "Que sa joie de vivre demeure parmi nous tous"

Malheureusement, ce samedi matin, une bien triste nouvelle est tombée, comme le confirme Xavier Decleyre, directeur du home Renard.

"C'est avec tristesse et émotion que nous avons appris le décès de Maria Janssens, ce samedi 14 octobre tôt matin. Hospitalisée en urgence la veille pour un problème de santé aigu, Maria a été mise en soins palliatifs, vu son état de fragilité généralisé. Les jours précédents, Maria allait très bien, préparant déjà sa prochaine visite à "La Malle à Grez" pour refaire sa garde-robe. Elle nous a quittés dans la joie de vivre, chantant même encore "Tout va très bien, Madame la Marquise" peu avant de s'en aller définitivement. Une cérémonie d'adieu sera organisée au home Renard, le lundi 23 ou le mardi 24 octobre prochain en matinée (date/heure à confirmer), pour toutes celles et tous ceux qui voudront venir lui rendre un dernier hommage, par leur présence ou avec un petit mot d'au revoir. Au nom des résidants et du personnel du home Renard, nous présentons déjà nos sincères condoléances à sa famille, qui sera présente le mardi 17 ou mercredi 18 octobre au Funérarium de Grez-Doiceau. Qu'elle repose en paix et que sa joie de vivre demeure parmi nous tous. »