Les quelque 240 élèves de l’école Saint-Joseph aux Champs à Grez-Doiceau étaient mobilisés ce jeudi 5 octobre 2023 : ils ont planté 1 500 arbres pour créer une mini-forêt à côté de leur établissement, sur un terrain lui appartenant.

Ce projet est né il y a un peu plus d’un an. "Nous avons eu une discussion sur le fait que l’école avait quand même la mention “aux champs” dans son nom et qu’il était important dans nos projets pédagogiques de l’intégrer", explique le directeur, Sylvain Tilman.

De fil en aiguille des échanges, avec les parents notamment, contact a été pris avec Urban Forests, spécialiste de la méthode Miyawaki, pour la création d’une forêt urbaine. Le projet a obtenu un financement via SUGi, une plateforme en ligne qui offre un moyen simple pour quiconque de financer et de suivre le cheminement d’une forêt florissante dans son propre quartier ou dans le monde.

Un espace de 500 m2 a été réservé pour y planter 1 500 arbres de 20 espèces différentes dont des chênes, des hêtres, des érables… "Chaque arbre a ses spécificités, certains ont besoin de beaucoup d’eau, d’autres moins, certains poussent très haut, d’autres moins. Tout est étudié grâce à cette méthode Miyawaki pour que l’on retrouve une zone de partage pour ces arbres. Un cheminement a aussi été créé pour que nos élèves puissent circuler dans l’espace qui a été clôturé pour empêcher les animaux de venir abîmer les plants. Au bout de l’allée centrale, une clairière en rond est aménagée pour permettre des rassemblements de classes pour étudier les arbres, échanger, proposer des activités extérieures et... apprécier les lieux."

"Créer un petit morceau de la forêt ancestrale"

Ce jeudi, les élèves avaient le sourire et la motivation pour planter tous ces arbres. "Il faut deux-trois minutes pour planter l’arbre, indique Alexis. J’en ai déjà planté une quinzaine."

Pour Nicolas de Brabandère de Urban Forests, "l’objectif est de reconnecter les enfants à la nature en créant un petit morceau de la forêt ancestrale, la forêt telle qu’elle était à cet endroit il y a bien longtemps. Les enfants plantent uniquement des espèces natives, bien adaptées aux conditions locales, qui ensemble vont former une petite forêt pleine de vie et très dynamique. Une mini-forêt est une opportunité unique pour eux d’apprendre sur les espèces, la biodiversité, et la régénération. Nous utilisons une méthode 100% naturelle qui permet aux arbres de pousser beaucoup plus vite. Créer des forêts urbaines apporte de nombreux bénéfices. En effet, l’implantation d’arbres créée un puits de carbone, filtre les poussières et particules fines. De plus, les racines filtrent l’eau, permettent de maintenir les sols et parfois même de les dépolluer. La présence d’arbres améliore le bien-être et permet la création d’un mur sonore naturel. De telles forêts sont des refuges pour la biodiversité et servent de continuité aux “corridors écologiques”. Les arbres pousseront dix fois plus vite qu’une plantation classique pour recréer en 10 ans seulement les conditions écologiques d’une forêt centenaire. Cette forêt est 30 fois plus dense et accueillera 20 fois plus de biodiversité."