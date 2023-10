L’avocate s’est-elle rendue insolvable ?

Ses ennuis judiciaires sont la conséquence d’un important détournement opéré par son mari (décédé en 2008) au préjudice de la Deutsche Bank dont il était un des directeurs. Tom Bauwens, l’avocat de cette banque, a résumé en ces termes l’attitude de la prévenue qui a déjà été condamnée à cinq reprises en correctionnelle, par la cour d’appel et par la cour du travail. "C’est, pour elle, devenu un sport de s’opposer systématiquement à tous les jugements ou arrêts." Un arrêt de la cour d’appel parle d’un "mépris pour des décisions judiciaires définitives". Brigitte G. alla jusqu’à solliciter de pouvoir bénéficier d’un règlement collectif de dettes refusé par arrêt de la cour du travail au prétexte qu’il s’agissait d’une procédure abusive visant à user et abuser de moyens dilatoires au préjudice de ses créanciers. Pour l’avocat, "le but est de ne pas payer et de conserver l’argent qui existe encore". L’audience du 19 septembre dernier portait sur deux préventions, faux serment lors de l’inventaire de succession et organisation frauduleuse d’insolvabilité, à Grez-Doiceau entre le 23 janvier 2003 (lendemain d’une condamnation en correctionnelle à Bruxelles) et le 11 janvier 2017 (lendemain de l’arrêt de la cour du travail).