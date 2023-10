Grez-Doiceau : les Gréziens veulent la zone d’expansion de crue à Cocrou

Alors ils ont décidé de sortir du silence car ils constatent que beaucoup d’informations communiquées sont inexactes.

41 300 mètres cubes

Dans leur argumentaire, ces habitants soulignent qu’ "il faut se baser premièrement sur les études de 2014 et 2017 faites par le bureau d’études SWECO, leader dans le secteur, auquel la Province a demandé d’analyser ce qu’il faut faire pour protéger Cocrou et Grez centre contre les inondations. La conclusion de cette étude est qu’un ouvrage de 41 300 m3 est nécessaire et réalisable en amont de Cocrou. Il y a aussi eu une étude hydrologique sur le Train qui explique pourquoi Grez est si vulnérable: la raison est que les pics de crue sur le Train et le Piétrebais arrivent de manière synchrone sur les deux cours d’eau. La ZEC de 41 300 m3 aurait pour effet de décaler le pic de crue et de réduire de 20% le débit de pointe combiné pour une pluie telle qu’on pourrait en avoir tous les 50 ans".

Une étude complémentaire réalisée en 2018 par le bureau Sweco dit que si on ne fait pas cette ZEC sur le Piétrebais, alors il faudrait construire un ouvrage de 51 000 m3 sur le Train pour avoir le même effet. La Province a alors analysé 6 sites sur le Train et 9 sites sur le Piétrebais et, en fonction des différents critères (environnement, plan de secteur, Natura 2000…), il en ressort que les principaux sites sont sur le Piétrebais, en amont de Cocrou car ils permettent un stockage d’eau de 40 000 m3, qu’ils ne sont pas en zone d’habitations et qu’ils sont à distance suffisante des habitations.

"Sur le Train, le site le plus favorable ne pourrait contenir que 15 000 m3 et nécessiterait des aménagements très onéreux pour protéger les maisons à cet endroit. Conclusion, les études montrent clairement que le bassin de 41 300 m3 à Cocrou est nécessaire car il évite les débordements jusqu’à une crue telle qu’on pourrait en avoir tous les 20 ans. Les crues de la taille qu’on peut attendre tous les 5 ans seraient, elles, retenues. Si on ne fait pas ce bassin à Cocrou, il faut trouver un endroit sur le Train qui peut retenir 51 000 m3 mais ce n’est pas réalisable à court terme et ce serait trop onéreux. Un ouvrage sur le Train est pertinent mais pas sans avoir préalablement fait le bassin à Cocrou."

La réunion d’information aura lieu le mercredi 11 octobre, à 20 h, à l’école Saint-Joseph-aux-Champs, rue de la Sainte du Chêne, 20, à Grez-Doiceau.